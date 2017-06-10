تحريم الجلوس على المقاعد.. فتوى ابتدعها لصوص الدين

حسام محمد (القاهرة)
لم تتوقف الفتاوى التكفيرية والمتشددة على التنظيمات الإرهابية التي يسيطر عليها الرجال، فقد فوجئ المجتمع المسلم مؤخراً بظهور جماعة نسائية تخصصت في الفتوى للنساء، وبدأت نشاطها بفتوى غريبة تحرم نوم المرأة بجانب الحائط لأنه ذكر ونوم المرأة بقربه ما هو إلا مفسدة لها وحرام، ويجب على الرجل الذي يجد إحدى محارمه من النساء تفعل ذلك أن يتدخل لتأديبها بالضرب، ولم تتوقف الفتاوى عند هذه، فسرعان ما أطلقت فتوى تحرم نوم المرأة أو جلوسها على الكرسي لأنه ينسي الجالس خالق الأرض، بينما الجلوس على الأرض يقرب من الله تعالى، ويزيد في التعبد وبذل الجهد والإقرار بعظمة خالقهم، فالكرسي حرام، خصوصاً للمرأة لأنه مذكر في النهاية.
يقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ السنة النبوية بجامعة الأزهر: هذا النوع من الفتاوى يؤكد ما سبق وأكدناه كثيراً أن هناك انتشارا لحالة وصفها العلماء بلصوص الدين وأقصد بهم من يفتون بغير علم، وهؤلاء أخطر على المجتمع من لصوص الدنيا، وخطرهم أكبر لأنهم يخدعون الناس بأحب شيء لديهم، وكشفهم لا يمكن أن يتصدى له تيار واحد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص، بل لابد من تضافر جهود أكثر من جهة ليكون العمل وفق منظومة متناغمة ولا بد من التصدي لهذه الظاهرة ومعالجة هذه القضية بجميع الدول العربية والإسلامية، إن الدعوة والفتوى شابهما خلال العقود السابقة دخول أناس غير مؤهلين لهم أجندات تخدم أهداف أعداء الأمتين العربية والإسلامية وعلى الجميع أن يدرك مدى خطورة أمثال هؤلاء وضرورة إبعادهم عن مجال الفتوى والتوجيه، ولابد بطبيعة الحال من تدخل السلطات المسؤولة في كل المجتمعات الإسلامية لضبط الفتوى لتحصين الجمهور من تلك الفتاوى الشاذة والغريبة.
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