بيت العائلة.. ملتقى الأحبة على مائدة المحبة

أشرف جمعة (أبوظبي)

شهر رمضان الكريم يتميز بدفئه الروحاني، حيث يغمر أفراد المجتمع بنفحات إيمانية عالية ودفقات من العبادة، التي تملأ القلب اطمئناناً وراحة ولا يحلو بغير لقاء العائلة، الذي يبعث البهجة في نفوس الأهل، ويجعل هذا اللقاء فرصة للجلوس على مائدة واحدة واسترجاع ذكريات أيام رمضانية سابقة، وفي الغالب تستثمر الكثير من العائلات فرصة قدوم شهر رمضان الكريم، لكي تلتقي في بيت واحد وسط أجواء مفعمة بالمودة وفرحة تناول طعام الإفطار، حين يلتف حول المائدة الكبار والصغار وكأنها لقطة قديمة من لقاء تكرر كثيراً في هذه المناسبة العزيزة على النفوس التي تعبر عن صلة الرحم وتجديد العلاقات الأسرية.

ذكريات قديمة

ويقول الدكتور حمزة دودين أستاذ القياس النفسي بجامعة الإمارات، يمثل التقاء العائلة في رمضان بهجة كبيرة لأفراد الأسرة كافة، خصوصاً أن هذا اللقاء يرطب النفوس ويسهم في تعزيز علاقة الجميع ببعضهم بعضاً وهو ما يجعلهم يستقبلون رمضان وسط أجواء سعيدة تعزز من الاستقرار النفسي وتحفز على تكرار هذه اللقاءات عبر الدعوات العائلية التي هدفها الرئيس أن تجتمع الأسرة بصغارها وكبارها وفي الغالب يكون اللقاء في بيت العائلة الكبيرة الذي يكون فرصة أيضاً لاستعادة ذكريات قديمة لا تمحى من القلب.

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