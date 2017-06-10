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«مع الأمل التطوعي».. الفن همزة وصل بين المرضى والمجتمع
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تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

رحلتهم الاستكشافية إلى بعض البلدان للاطلاع على تجاربهم في التعامل مع القضايا الإنسانية من خلال جمعيات النفع العام، ومطالعتهم لأحد الكتب جعلتهم يعزمون على تأسيس «فريق مع الأمل التطوعي» لمساعدة المرضى الذين يعانون الأمراض العقلية والنفسية المقيمين في المستشفيات، وتسليط الضوء على معاناتهم وأحلامهم ورغباتهم، مخصصين لهم برامج إنسانية واجتماعية وثقافية، تروم نشر الأمل وتحسين حياتهم ودمجهم في المجتمع عن طريق الفن.

المشاركون في الفريق تبنوا قضايا إنسانية صحية وتثقيفية بهدف مساعدة المرضى النفسيين المقيمين في المستشفيات للتخفيف من معاناتها عبر طريق أعمالهم الإبداعية، حيث يؤمن الفريق أن التطوع ينمي المجتمعات ويغرس بذور الخير، ويساعد على نفع الناس، مؤكدين أنهم يعملون طوال العام، بينما يمثل لهم رمضان شهر الخير والعطاء والترابط الاجتماعي، وفرصة لإضفاء السعادة على هذه الفئة، حيث يزيد نشاطهم خلال هذا الشهر العظيم لما له من خصوصية في نفوس الجميع.

حملات توعوية

ويعمل الفريق الذي انطلق من دبي، وفق خطة لتسليط الضوء على فئة المرضى النفسيين والعقليين في محاولة جادة لإعادة إدماجهم في المجتمع، حيث تتمثل رسالتهم في تعزيز ثقافة الصحة النفسية في مجتمع دولة الإمارات من خلال الأعمال التطوعية والحملات التوعوية.

الفريق يتكون من ريم حنتوش، وعليا لوتاه، وفاطمة موسى، وراما حسام الدين، وسارة السويدي، ونورة السعيد، وشما العامري، وأحمد الزرعوني وناصر البدور.. بالإضافة إلى فاطمة موسى التي قالت إن مبادرتهم الإنسانية تعنى بفئة ذوي الأمراض النفسية والعقلية وأطلقتها في البداية مجموعة من البنات جمعهن حب التطوع، وخدمة المجتمع، وحب الخير، ومد يد المساعدة لنفع الناس والمجتمع، فيما التحق بالمبادرة مجموعة أخرى من الرجال الذين أبدوا رغبة كبيرة للانضمام لهذا الفريق للعمل على تحقيق أهداف الفريق في المجتمع الإماراتي، مؤكدة أن فكرة هذه المجموعة بدأت عندما زارت 13 فتاة تايلاند في إطار رحلة للتعرف إلى جمعيات ذات النفع العام والعاملة في العديد من المجالات الصحية والحقوقية والإنسانية والثقافية، بحيث اطلعوا على نشاط أكثر من 15 جمعية. ... المزيد
     
 

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