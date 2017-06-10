«مع الأمل التطوعي».. الفن همزة وصل بين المرضى والمجتمع

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

رحلتهم الاستكشافية إلى بعض البلدان للاطلاع على تجاربهم في التعامل مع القضايا الإنسانية من خلال جمعيات النفع العام، ومطالعتهم لأحد الكتب جعلتهم يعزمون على تأسيس «فريق مع الأمل التطوعي» لمساعدة المرضى الذين يعانون الأمراض العقلية والنفسية المقيمين في المستشفيات، وتسليط الضوء على معاناتهم وأحلامهم ورغباتهم، مخصصين لهم برامج إنسانية واجتماعية وثقافية، تروم نشر الأمل وتحسين حياتهم ودمجهم في المجتمع عن طريق الفن.

المشاركون في الفريق تبنوا قضايا إنسانية صحية وتثقيفية بهدف مساعدة المرضى النفسيين المقيمين في المستشفيات للتخفيف من معاناتها عبر طريق أعمالهم الإبداعية، حيث يؤمن الفريق أن التطوع ينمي المجتمعات ويغرس بذور الخير، ويساعد على نفع الناس، مؤكدين أنهم يعملون طوال العام، بينما يمثل لهم رمضان شهر الخير والعطاء والترابط الاجتماعي، وفرصة لإضفاء السعادة على هذه الفئة، حيث يزيد نشاطهم خلال هذا الشهر العظيم لما له من خصوصية في نفوس الجميع.

حملات توعوية

ويعمل الفريق الذي انطلق من دبي، وفق خطة لتسليط الضوء على فئة المرضى النفسيين والعقليين في محاولة جادة لإعادة إدماجهم في المجتمع، حيث تتمثل رسالتهم في تعزيز ثقافة الصحة النفسية في مجتمع دولة الإمارات من خلال الأعمال التطوعية والحملات التوعوية.