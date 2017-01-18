الترويج لـ «أبوظبي الدولي للكتاب» في معرض نيودلهي

أبوظبي (الاتحاد)
شاركت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، والذي أقيم في الفترة من 7 وحتى 15 يناير الجاري، وجاءت هذه المشاركة في سياق الحملة التسويقية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بهدف جذب ناشرين جدد، وتعزيز التواصل مع المختصين في عامل النشر والكتاب. وقام فريق الهيئة المشارك برئاسة عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع المكتبة الوطنية بالإنابة، بتقديم معلومات حول معرض أبوظبي الدولي للكتاب والترويج له، والذي يقام في الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو القادمين، والإضاءة على أبوظبي كمركز ثقافي عالمي، والتركيز على المبادرات الخلاقة التي تقدمها الدولة في دعم الثقافة والمثقفين، وجعل القراءة عادة يومية. كما اجتمع الوفد مع راميش ميتال، رئيس هيئة كابكسيل، وهي هيئة منبثقة عن وزارة التجارة والاقتصاد الهندية، والتي تُعنى بدعم الناشرين الهنود للمشاركة في المعارض الدولية، وناقش الطرفان آفاق التعاون، مع طرح الأفكار والمشاريع المشتركة.
وكان هناك لقاء مع سيثومادافان، رئيس هيئة ناشيونال بوك ترست، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم معرض نيودلهي الدولي للكتاب، حيث ناقش الطرفان آليات التعاون مع «أبوظبي الدولي للكتاب».
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