  • الجمعة 14 رمضان 1438هـ - 09 يونيو 2017م

السعادة تغمر «الأوائل» وأسرهم
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تاريخ النشر: الجمعة 09 يونيو 2017

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعربت الطالبة روضة أيمن محمد العوضي العتر عن سعادتها بحصولها على المركز الأول على بمعدل 99.8 في المئة، من منطقة الظفرة بمدرسة قطر الندى وأكدت أن منهج أبوظبي للتعليم، كان سبباً في تفوقها، مشيدة بنظام الثانوية في مجلس أبوظبي للتعليم.

وقدمت الشكر للمعلمين لها طيلة فترة دراستها، ومعلماتها ومديرة مدرسة قطر الندى موزة المنصوري التي كانت توليها وكافة الطالبات رعاية متميزة، وإلى معالي الدكتور علي النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الذي اتصل بهم للتهنئة، وأنها كانت تطمح لدواسة الطب وستكمل دراستها في مصر، مقدمة الشكر للإمارات التي احتضنتها وقدمت الدعم المدرسي الكامل، وأنها فخورة بأنها درست في الإمارات.

ومن جانبه، أعرب ولي أمر الطالبة، أيمن محمد عن سعادته التي لا توصف، مشيداً بمعلميها، وبقدرة ابنته التي كان يتوقع لها أن تكون من المتميزات، مؤكداً أهمية دور المعلمات والإدارة المدرسية لمدرسة قطر الندى بمنطقة الظفرة، وللنظام التعليمي الذي تم تطبيقه بأبوظبي، معرباً عن تقديره لاتصال معالي الدكتور النعيمي، الذي فاجأه بالاتصال عقب صلاة التراويح، وأنه «طار من الفرح».

طموح كبير

ومن جانبه أكد سعيد عبدالله عوض الكعبي، «الأول» فئة الذكور من المواطنين بمعدل 99.1 في المئة، سعادته بالمعدل، رغم أنه كان يطمح لأعلى من ذلك، وأنه سيدرس «الطب البشري»، مشيداً في نفس الأسلوب بمنهج أبوظبي للتعليم، لافتاً أن الفصل الأول كان بمثابة جرس إنذار، معرباً عن تقديره لوالديه على المتابعة والمساندة والتشجيع طيلة فترة الدراسة. ... المزيد
     
 

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