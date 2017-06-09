السعادة تغمر «الأوائل» وأسرهم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعربت الطالبة روضة أيمن محمد العوضي العتر عن سعادتها بحصولها على المركز الأول على بمعدل 99.8 في المئة، من منطقة الظفرة بمدرسة قطر الندى وأكدت أن منهج أبوظبي للتعليم، كان سبباً في تفوقها، مشيدة بنظام الثانوية في مجلس أبوظبي للتعليم.

وقدمت الشكر للمعلمين لها طيلة فترة دراستها، ومعلماتها ومديرة مدرسة قطر الندى موزة المنصوري التي كانت توليها وكافة الطالبات رعاية متميزة، وإلى معالي الدكتور علي النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الذي اتصل بهم للتهنئة، وأنها كانت تطمح لدواسة الطب وستكمل دراستها في مصر، مقدمة الشكر للإمارات التي احتضنتها وقدمت الدعم المدرسي الكامل، وأنها فخورة بأنها درست في الإمارات.

ومن جانبه، أعرب ولي أمر الطالبة، أيمن محمد عن سعادته التي لا توصف، مشيداً بمعلميها، وبقدرة ابنته التي كان يتوقع لها أن تكون من المتميزات، مؤكداً أهمية دور المعلمات والإدارة المدرسية لمدرسة قطر الندى بمنطقة الظفرة، وللنظام التعليمي الذي تم تطبيقه بأبوظبي، معرباً عن تقديره لاتصال معالي الدكتور النعيمي، الذي فاجأه بالاتصال عقب صلاة التراويح، وأنه «طار من الفرح».

طموح كبير