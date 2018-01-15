السودان يكشف عن تهديدات لأمنه في الشرق

الخرطوم (وكالات)

كشف إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني إلى وجود خيوط تشير إلى مهددات تستهدف أمن السودان في الشرق، وأن السودان سيكشف ذلك بالتفاصيل في الوقت المناسب. وأوضح غندور، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإثيوبي ورقيني قبيو بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم أمس، أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار التشاور في مجال العلاقات الثنائية، فضلاً عن التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة أن السودان سيشارك في قمة الاتحاد الأفريقي، والتي ستبدأ اجتماعات مجلسها الوزاري في السادس والعشرين من يناير الجاري.

وقال: «لقاءات وزير الخارجية الإثيوبي تطرقت للتحديات التي تحدث حالياً في الإقليم وأهمية التنسيق بين البلدين لحماية الأمن والاستقرار، بجانب ممارسة حقوق بلدينا في بناء علاقات استراتيجية قائمة على أمن جيراننا وأشقائنا».

في رده على سؤال حول حشود على الحدود الشرقية، قال وزير الخارجية، إن السودان لا يتحدث عن حشود تقيمها دولة بعينها، ولكنه يتحدث عن تهديد لأمنه من ناحية الشرق.

واستطرد قائلاً: «معروف أن هناك بعض قوى المعارضة موجودة في شرقنا؛ لذلك نحن نتحسب لأي مهدد يمكن أن يأتينا من ذلك المكان»، مبيناً أن القوات المسلحة نشرت جزءاً من قواتها في تلك المنطقة تحسباً لأي طارئ على أمن واستقرار السودان.

من جانبه، قال قبيو، إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. وأوضح في المؤتمر الصحفي، أن العلاقات بين البلدين قائمة على تبادل المنافع المشتركة، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تقوية العلاقات الشعبية، مبيناً أن المباحثات مع وزير الخارجية تركزت حول ما يدور في الإقليم، مؤكداً استعداد بلاده للتواصل مع السودان لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم، مبيناً أن أي مشكلات تطرأ في المنطقة يمكن حلها عبر التفاوض والحوار.

وحول قضية مياه النيل وقضية سد النهضة، قال وزير الخارجية الإثيوبي، إن هذه القضية هي قضية ثلاثية، وتم التوصل فيها إلى اتفاقية ثلاثية «سنعمل في إطارها»، منوهاً بأن إعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث ينص على ذلك صراحة. وبخصوص زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين لمصر، قال وزير الخارجية، إن الزيارة تأتي امتداداً للعلاقة الثنائية بين إثيوبيا ومصر، مبيناً أن هناك قضايا سياسية واقتصادية مشتركة مع الجانب المصري ستسهم زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي في دفعها وتعزيزها.

وأضاف أن أديس أبابا تقف مع الخرطوم «في السراء والضراء»، وذكر أنه سلم رسالة من رئيس وزراء بلاده للرئيس السوداني، عمر البشير.