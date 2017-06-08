توقيف 3 أشخاص جدد بقضية اعتداء لندن

لندن (أ ف ب)

أعلنت الشرطة البريطانية فجر أمس انها اعتقلت ثلاثة أشخاص جدد في إطار التحقيق في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف لندن مساء السبت الماضي وأوقع ثمانية قتلى. وقالت الشرطة إن اثنين من المشبته بهم اعتقلا في أحد شوارع ايلفورد شرقي لندن، بينما اعتقل الثالث بمنزل في الحي نفسه.

وأضافت أن أحد الموقوفين هو رجل يبلغ من العمر 27 عاما وقد اعتقل بشبهة الإرهاب، في حين اعتقل الثاني لحيازته مخدرات.

أما الموقوف الثالث وعمره 29 عاما فتشتبه الشرطة في أنه كان «يحضر لأعمال إرهابية»، وهي لا تزال تقوم بعمليات تفتيش في منزله وفي مركز تجاري في ايلفورد، الحي الواقع في شرق لندن وغير البعيد عن باركينج حيث كان يقيم اثنان من منفذي الاعتداء الذي تبناه «داعش». ولا يزال هناك رجلان آخران يبلغان من العمر 27 و30 عاما معتقلين في إطار هذا التحقيق.

وتأتي هذه الاعتقالات بينما تطرح تساؤلات متزايدة بشأن فاعلية أجهزة الأمن البريطانية إذ تبين أن السلطات كانت تبلغت بنشاطات اثنين من منفذي اعتداء لندن وهما الايطالي المغربي يوسف زغبة والبريطاني من أصل باكستاني خرم شهزاد بت.