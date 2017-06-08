السيسي يطالب المجتمع الدولي بتعزيز جهوده للتصدي للإرهاب

القاهرة (كونا)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتعزيز جهوده للتصدي للإرهاب، واتخاذ مواقف حازمة وصارمة لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية، ومدها بالسلاح والمقاتلين.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف عقب لقاء بين السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، بحثا من خلاله آخر تطورات الوضع الإقليمي، بالإضافة إلى الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وذكر السفير يوسف في بيانه أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من أجل مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي تمتد تداعياته إلى العالم بأسره.

وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي أعرب عن أمله استمرار التشاور بين البلدين إزاء مختلف الموضوعات الإقليمية، لاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة، تتطلب تنسيقاً مكثفاً حولها.