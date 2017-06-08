40 دورية للدفاع المدني بالمسجد النبوي لخدمة المعتمرين

الرياض (د ب أ)

أعلن الدفاع المدني السعودي أمس عن نشر 40 دورية للسلامة في محيط المسجد النبوي الشريف على مدار الساعة للحفاظ على المعتمرين خاصة في الأيام التي تشهد زحاما شديدا إضافة إلى العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضح العقيد محمد عاتق الزايدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة أنه تم «تكثيف دوريات السلامة في المنطقة المركزية وحول المسجد النبوي الشريف على مدار الساعة من خلال 40 دورية للسلامة وفرق الدراجات النارية ودوريات التدخل السريع وكذلك قوة دعم المسجد النبوي الشريف والمجهزة بكل ما يلزم للتدخل في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة والعون على مدار الساعة بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد زوار الحرم النبوي الشريف خلال العشر الأواخر من رمضان وكذلك خلال أيام الفطر».

وكان الدفاع المدني السعودي في مكة المكرمة أعلن أنه قام بتخصيص 70 مجموعة من رجال الأمن في المسجد الحرام للحفاظ على المعتمرين خلال شهر رمضان خاصة في أوقات الذروة إضافة إلى العشر الأواخر من رمضان التي تشهد زحاما شديدا.

وأوضح العقيد نوار بن عويض العصيمي قائد قوة الدفاع المدني بالحرم أن القوة تضم عددا من المجموعات التي تتمركز في 50 نقطة في جميع أرجاء المسجد الحرام والساحات الخارجية ويتم زيادة عدد نقاط التمركز إلى 70 نقطة في أوقات الذروة مثل أوقات صلاة العشاء والتراويح خلال أيام الجمعة.

وكان مدير عام الدفاع المدني السعودي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو شدد على ضرورة متابعة اشتراطات السلامة في جميع المنشآت التي تقدم خدماتها للمعتمرين والإزالة الفورية والحاسمة لأي مخالفات قد ترصد خلال الأيام المقبلة وفق ما تقتضي به الإجراءات النظامية.