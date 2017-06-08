المالكي يستقوي بالمليشيات والعبادي يخطط لحكومة طوارئ

بغداد (وكالات)

أفاد تقرير صحفي، أمس، بأن مصادر سياسية رفيعة في بغداد كشفت أنه يجري التفكير في اللجوء إلى حكومة طوارئ في العراق، في حال تعذر إجراء الانتخابات العامة المقررة في أبريل 2018، أو في حال فشل رئيس الحكومة حيدر العبادي في تحقيق فوز يؤهله للبقاء ولاية أخرى في منصبه.

ونقلت وكالة «باسنيوز» الإخبارية عن المصادر أن «سيناريو حكومة الطوارئ يحظى بقبول أميركي واضح، ويقوم على أساس التمديد للعبادي عاماً آخر، بعد انتهاء ولايته مطلع صيف 2018» لمنع تسلم شخصية موالية لإيران منصب رئاسة الوزراء.

وبحسب التقرير، يخشى الأميركيون فشل العبادي في تحقيق نتائج طيبة تساعده في الحفاظ على منصبه أربعة أعوام أخرى، أو حدوث تزوير واسع في انتخابات 2018 يؤدي إلى تغيير نتائج الاقتراع.

وقال متابعون للشأن العراقي: إن سيناريو حكومة الطوارئ يتم الإعداد له في سياق خطة لإبعاد العراق عن إيران ودعم العبادي، الذي لم يخف رغبته في التخلص من الهيمنة الإيرانية والانفتاح على دور عربي، بينما يحذر كل من زعيم ائتلاف دولة القانون نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، من خطورة هذا السيناريو.