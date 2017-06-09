«الحشد» يسيطر على «تل صفوك» ويحرر 30 قرية حدودية

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)







شنت مليشيات «الحشد الشعبي» في وقت مبكر من أمس، عملية ليلية لتحرير 30 قرية على الشريط الحدودي مع سوريا من سيطرة تنظيم «داعش» من جهة قضاء البعاج شمال غرب العراق، بينما أمنت القوات العراقية التي تواصل تقدمها في الموصل بمحافظة نينوى، 4 منافذ آمنة لخروج النازحين من المدينة القديمة. في الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة المنتشرة في بعض المحافظات العراقية.



وأفادت مصادر في قيادة المليشيات بأن قوات وألوية «الحشد» شرعت قبيل فجر أمس، بمباغتة باتجاه تحرير القرى المتاخمة للشريط الحدودي، وتمكنت من تحرير 30 قرية وتأمين الحدود العراقية السورية»، مضيفاً أن كتيبة صواريخ اللواء 10 في «الحشد» تقصف آخر معاقل «داعش» على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وأوضحت «أن ألوية الحشد سيطرت على منطقة تل صفوك، أهم المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا وأكبر خط إمداد لداعش».

