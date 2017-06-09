ترامب لإيران: من يدعمون الإرهاب يصبحون «ضحاياه»

عواصم (وكالات)







حذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس الأول، طهران بعد الاعتداءات الدامية التي استهدفتها وتبناها تنظيم «داعش»، من أن «من يدعمون الإرهاب يصبحون من ضحاياه». واعتبرت طهران تصريح الرئيس الأميركي «بغيضاً»، فيما أعلنت أن منفذي هجوم طهران الخمسة إيرانيون عملوا مع تنظيم «داعش» في العراق وسوريا وعادوا لإيران في يوليو وأغسطس 2016، مؤكدة أن القوات الأمنية اعتقلت مشتبها بهم.



وقال ترامب في بيان أمس الأول: «نشير إلى أن الدول التي تدعم الإرهاب يمكن أن تصبح من ضحايا الشر الذي تدعمه». وأكد ترامب في البيان ذاته أنه يصلي من أجل «الشعب الإيراني والضحايا الأبرياء».

ووصفت إيران الخميس بـ«البغيض»، ودان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر رد فعل الرئيس الأميركي. وكتب أن «بيان البيت الأبيض بغيض، بينما يواجه الإيرانيون الإرهاب المدعوم من زبائن الأميركيين».

