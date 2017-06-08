عون يتعهد تمكين القوى الأمنية لأداء دورها بحرفية عالية

بيروت (وكالات)
تعهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، بتوفير كل ما يساعد القوى العسكرية والأمنية على أداء مهامها بنجاح وحرفية عالية ، قائلاً: «لا يمكن أن يزدهر بلد لا أمن فيه». ودعا عون، بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ156 الذي يصادف اليوم الجمعة، قوى الأمن الداخلي إلى مزيد من التضحيات، وقال: «إن وجودهم يشكّل عامل ثقة وضمانة للجميع». وأضاف: «إذا كان دوركم هو نشر الأمن وبسط الطمأنينة فإن وجودكم على الأرض هو عامل ثقة وضمانة للجميع، خصوصاً عندما تكثر التعديات والحوادث المخلة بالأمن، فحماية المواطن أمانة في أعناقكم، حماية حياته ورزقه وعائلته من المخاطر التي تتهددها». ونوه الرئيس عون بالدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في المحافظة على الأمن في لبنان الذي إذا فقد، فقدت معه مقومات الحياة في المجتمع، ذلك لأن الأمن والازدهار يسيران معاً، ولا يمكن أن يزدهر بلد لا أمن فيه.
أمنياً، أعلن الجيش اللبناني أمس، توقيف إرهابي شارك في عمليات أدت إلى مقتل عسكريين في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا شمال شرق لبنان.
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