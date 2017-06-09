التحالف: 22 ضربة جوية تدك 12 موقعاً لـ «داعش» في الرقة

عواصم (وكالات)
واصلت «قوات سوريا الديمقراطية» و«النخبة السورية» معاركها داخل مدينة الرقة، بدعم التحالف الدولي، وسط مقاومة عنيفة من قبل مسلحي «داعش»، فيما أفاد بيان للتحالف أمس، أن مقاتلاته شنت 22 ضربة جوية بمحيط الرقة مستهدفة مواقع للتنظيم الإرهابي حيث دكت 12 موقعاً و3 آليات، مع تأكيد المتحدث باسم «عملية غضب الفرات» طلال سلو أن قوات التحالف تعمل على الأرض في المعركة «بفعالية كبيرة» وتساند الوحدات المتقدمة بالمدفعية الثقيلة. من جهة أخرى، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري نظامي قوله إن طيران النظام السوري يشارك بشكل فعلي في معركة الرقة حيث نفذ طلعات جوية مكثفة على محاور تحرك «داعش» في قرى دير مليحان ودبسي عفنان والقادسية بأقصى الأطراف الغربية للمحافظة، موقعاً عشرات القتلى، كما دمر مقرات وعربات وآليات مدرعة للإرهابيين.
|
وأكد المرصد السوري الحقوقي استمرار المعارك في حي المشلب أول الأحياء التي اقتحمتها قوات «قسد»، مشيراً إلى أن الأخيرة تسيطر حالياً على 70 ٪ منه وتبعد نحو 400 متر من حي الصناعة المجاور. وبحسب المرصد، يرصد التنظيم الإرهابي تحركات القوات المهاجة في الحي «بشكل دقيق عبر قناصته، كما زرع الألغام فيه بشكل كثيف» مضيفاً أن التنظيم المتشدد أفرغ حي المشلب من السكان ليتيح أمام مقاتليه حفر خنادق وأنفاق داخله.
|
وقالت خليل إن قذائف الهاون الحديثة وذخيرتها التي أرسلها التحالف مع المتدربين «ستستخدم بشكل فعال في معركة الرقة»، مضيفة «استلمنا أيضاً أسلحة فردية، وهناك أسلحة أخرى لم نحصل عليها بعد». وذكر مقاتل يدعى جكدار كوباني، وهو واقف قرب صناديق الأسلحة «تلقينا تدريباً عليها من القوات الأميركية. واجهنا بعض الصعوبات لأنها أسلحة حديثة ومتطورة، لكننا نستطيع استخدامها الآن، وستساعدنا كثيراً في معركة الرقة».
وفيما أعلنت مصادر عسكرية نظامية، أمس أن الطيران الجيش السوري الحكومي يشارك مباشرة في معركة الرقة، وقصف مواقع الإرهابيين في الريف الغربي للمحافظة، أكد المرصد أن الطائرات الحربية التي تشن الغارات ضد مواقع «داعش» لدعم تقدم قوات برية للنظام، هي روسية.