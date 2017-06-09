طائرة إماراتية ثانية لمكافحة الكوليرا في عدن

عدن (الاتحاد)

وصلت إلى مطار عدن الدولي طائرة إماراتية تحمل على متنها شحنة ثانية من المساعدات الطبية العاجلة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن الذي بدأ بالتفشي بشكل كبير.

وتقل الشحنة الثانية 50 طنا من الأدوية التي تضم محاليل وسوائل وريدية والتي سيتم تسليمها إلى منظمة الصحة العالمية لتوزيعها على المحافظات المنكوبة بالمرض حسب الحاجة ومدى انتشار الوباء فيها.

وأكد ممثلون عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أثناء استقبال المساعدات العلاجية حرص القيادة الرشيدة على مواصلة تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني من أجل رفع معاناته التي يواجهها في عدة قطاعات خدمية على رأسها القطاع الصحي، مشيرا إلى أن الدعم لن يستثني أحدا من أبناء الشعب وسوف يتم إيصال الأدوية اللازمة إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية عبر منظمة الصحة العالمية.

وجاء هذا الدعم الطبي بتوجيه من قيادة دولة الإمارات الشقيقة للهلال الأحمر الإماراتية بإرسال 100 طن كمساعدة عاجلة للشعب اليمني لمكافحة وباء الكوليرا الذي يجتاح معظم المحافظات، ووصلت شحنة أولى الأسبوع الماضي ضمت 50 طنا تم تسليمها لمنظمة الصحة العالمية التي شرعت بتوزيعها للمستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات اليمنية.