مغردون يذكِّرون قطر بتهـديـد روسيـا بمحـوها

الدوحة (مواقع إخبارية)

أعرب مغردون خليجيون عن سخريتهم من تهديدات النظام القطري، بالردّ العسكري على ما زعمت أنه اختراق إماراتي لأجوائها، بإعادة نشر مقطع فيديو يظهر مسؤولاً روسياً وهو يتوعد وزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم بمسح، قطر من الخريطة إذا ما رفع صوته أمامه مرة أخرى.

ونشر المغردون على موقع المدونات المصغرة «تويتر» مقطع فيديو للحوار الذي دار بين حمد بن جاسم وفيتالي تشوركين بعد أن رفع ابن جاسم صوته على الروسي تشوركين، وكان رده «إن رفعت صوتك مرة أخرى سنمسح قطر من الخريطة». وعلق المغردون على مقطع الفيديو بالقول: «تتحدث قطر عن الرد العسكري في حال تم اختراق أجواءها!».