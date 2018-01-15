قطر تبدأ في التعامل مع البنوك السودانية

موسكو (مواقع إخبارية)

نقل موقع «سبوتنيك» الروسي عن بنك السودان المركزي، أن مصرف قطر المركزي وجه جميع المصارف العاملة بالدوحة بالبدء الفوري ومباشرة التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك السودانية. وقال مسؤول الإعلام ببنك السودان المركزي عبد الرحمن محمد، إن محافظ بنك قطر المركزي وجه جميع البنوك العاملة بالدوحة بالبدء الفوري والمباشر للمعاملات المصرفية كافة مع البنوك السودانية من تحويلات ومراسلة وغيرها.

وأشار إلى أن قطر هي أول دولة تبدأ فعلاً في تنفيذ التعاملات البنكية والمصرفية مع البنوك السودانية بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من قرار أصدرته وزارة الخارجية الأميركية يقضي برفع الحظر عن الاقتصاد السوداني بعد عقوبات اقتصادية استمرت لأكثر من 20 عاماً.