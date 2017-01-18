أسترالية تخضع لجراحة بعد أن هاجمها «كنغر»

سيدني (د ب أ)

خضعت امرأة من ملبورن لعملية جراحية بعد أن هاجمها ذكر كنغر أثناء ركضها في ممر بمنطقة أدغال. وقالت ديبي أوركهارت (54 عاماً) أمس الثلاثاء، إن الكنغر باغتها وهاجمها بقوة بالغة أثناء تريضها في الصباح.

وأضافت لإذاعة «3 إيه دبليو» المحلية: «كان أمراً غريباً وكدت أن أفقد حياتي، وانتابتني نوبة رعب شديدة للغاية في ذلك الوقت».

واحتاجت أوركهارت إلى عشرات الغرز الطبية وجراحة لعلاج تمزق في العضلات والكتف وجروح شديدة عقب الهجوم الذي حدث في متنزه ويسترفولدز بارك على مشارف ملبورن. وقالت أوركهارت إنها كلما كانت تصرخ كان الكنغر يجهز عليها أكثر، وأنه أنهى هجومه عليها عندما توقفت عن الصراخ.

وبعدما اختبأت بين الأعشاب إلى أن غادر الكنغر، وصلت أوركهارت بصعوبة إلى منزلها ونقلها زوجها إلى مستشفى محلي. يذكر أن هجمات الكنغر ليست نادرة الحدوث في أستراليا. فقد حقق مقطع فيديو لرجل يلاكم كنغر لإنقاذ كلبه نسب مشاهدة عالية على الإنترنت الشهر الماضي. وفي أغسطس، صارعت إحدى الأمهات كنغراً لإنقاذ ابنتها البالغة عامين عندما هوجمت خارج منزلها.