  • الثلاثاء 05 ربيع الآخر 1438هـ - 03 يناير 2017م
إرسالاً
قراءة
تعليقا

تجاوز طرد فرناندينيو وصعد للمركز الثالث في «البريميرليج»

سيتي بـ«10 لاعبين» يهزم بيرنلي بهدفين
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يناير 2017

مانشستر (رويترز) و(أ ف ب)

شارك سيرجيو أجويرو كبديل ليهز الشباك ويقود مانشستر سيتي، الذي لعب لمدة ساعة بعشرة لاعبين للفوز 2-1 على بيرنلي باستاد الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس. وتلقى سيتي، الذي كان في حاجة لرد سريع بعد هزيمته أمام ليفربول منافسه على اللقب يوم السبت، ضربة قوية حين حصل فرناندينيو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 31 بسبب التحام عنيف مع الآيسلندي يوهان بيرج جودموندسون لاعب وسط بيرنلي.

وسيطر سيتي صاحب الأرض على اللعب بعد الاستراحة، وتقدم في الدقيقة 58 عندما شقت تسديدة جايل كليشي المنخفضة طريقها إلى شباك الحارس توم هيتون في الزاوية البعيدة.

وضاعف أجويرو، الذي شارك في الشوط الثاني تقدم سيتي من زاوية صعبة بعد أربع دقائق أخرى لكن بن مي قلص الفارق ليشعل الإثارة في نهاية المباراة.

وتقدم سيتي فوق توتنهام هوتسبير وآرسنال إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق سبع نقاط خلف تشيلسي المتصدر، الذي يحل ضيفاً على توتنهام غداً.

وأهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في سعيه للحاق بتشيلسي المتصدر بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه سندرلاند 2-2 مساء أمس. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا