مصر: قطر مستمرة في تمويل الإرهاب

القاهرة (مواقع إخبارية)

قال عضو مجلس النواب المصري النائب حسين أبو جاد، إن ضبط سفينة متجهة لليبيا محملة بالمتفجرات يثبت بالدليل القاطع أن قطر مستمرة في تمويل الإرهاب في المنطقة العربية، مؤكداً أن أعمال الخراب والدمار والإرهاب التي طالت سوريا وليبيا والعراق واليمن هي صناعة قطرية. وأضاف في بيان «إن صمت وتخاذل الدول الكبرى والمجتمع الدولي على الدول التي تدعم وتمول وتسلح الإرهاب والإرهابيين جعل هذه الدول وفى مقدمتها قطر تتمادى في أعمالها ألإجرامية ضد الدول بالمنطقة العربية»، مشيراً إلى أن موقف المجتمع الدول من إرهاب قطر وتركيا مؤسف.

وطالب العالم بسرعة اتخاذ موقف موحد وحاسم ضد الدول الداعمة للإرهاب، محذراً المجتمع الدولي والدول الكبرى من استمرار الصمت على هذه الدول، مؤكداً أن الإرهاب ليس ببعيد عن الدول التي لا تواجهه.