في أوروبا.. تكرار الهجمات الإرهابية يحيي «روح القصف»!

لندن (د ب أ)

شيعت مدينة مانشستر الأحد الماضي قتلى الهجوم الذي استهدف إحدى الحفلات الموسيقية الخيرية في الثاني والعشرين من مايو الماضي، ولكن في وقت التأبين وقع هجوم إرهابي في لندن أدى لمقتل تسع ضحايا جديدة.

ويقول المثل: «البرق لا يحدث مرتين في نفس المكان»، ولكن هذا المثل لم يعد ينسحب على الإرهاب الذي أصاب لندن مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية وفي المرتين دهس الجناة جموعاً بشرية على أحد الجسور ثم انهالوا ضرباً بالسكاكين على ضحايا عشوائيين.

ويتسبب تراكم هذه الهجمات في مناخ من الاستنفار الدائم جعل وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير يقول في معرض رد فعله على هجوم لندن: «يبدو أننا سنضطر للعيش وقتا طويلاً مع الإرهاب» ولكنه أضاف: «لن نتعود عليه». وبالطبع لا ينبغي التعود على ذلك، غير أنه بعد كل هجوم إرهابي يتصاعد مؤشر الإثارة العام ولكن تراجع حدة الإثارة يحدث بشكل أسرع.

وقد أصبحت الوسوم «هاشتاجات» التي تطلق على الإنترنت تعاطفاً مع الضحايا وذويهم من قبيل «صلواتنا من أجل الضحايا» نادرة، وإن وجدت فقد أصبحت تشبه الطقوس الروتينية. وبدأ بعضنا يلاحظ أنه لم يعد يتحدث في دائرة أصدقائه عن هذه الهجمات الإرهابية كما كان يفعل من قبل.