«التشريعية الفرنسية».. اليمين واليسار يخشيان ماكرون

باريس (أ ف ب)

يخشى اليسار واليمين اللذان يتقاسمان السلطة في فرنسا منذ 60 عاماً، أن يحقق مرشحو الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون فوزاً كاسحاً في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المقررة الأحد، بعد شهر على توليه الرئاسة.

وغداة فوز ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية في 7 مايو، تساءل المراقبون حول قدرة الرئيس الشاب، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي لم ينتخب في منصب عام من قبل على تحقيق الغالبية في الانتخابات التي تجري على دفعتين في 11 و18 يونيو بالاستناد إلى حركة أسسها قبل عام.

وتعطي استطلاعات الرأي تقدماً بنسبة 30 في المئة من نوايا التصويت لحزب «الجمهورية إلى الأمام» الحاكم، أمام حزب «الجمهوريين» اليميني، الذي من المتوقع أن يحصل على 20 في المئة من الأصوات وحزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف مع 18 في المئة.

وأما «فرنسا المتمردة»، المنتمي إلى اليسار الراديكالي، بزعامة جان-لوك ميلانشون فسيحصل على 12.5 في المئة، متقدماً بذلك على الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس السابق فرنسوا أولاند، الذي من المتوقع أن يحصل على 8 في المئة، بعدما تأثر بخسارته التاريخية في الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي.