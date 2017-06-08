«تيريزا ماي».. امرأة صعبة تكره المجازفة

لندن (أ ف ب)

«صلبة وثابتة»، هكذا قدمت «تيريزا ماي» نفسها لإقناع البريطانيين بمنحها ولاية ثانية على رأس الحكومة، لكن بعد ثلاثة اعتداءات شهدتها بريطانيا وتبدلات في مواقفها خلال الحملة، تبدو الآن في موقع أضعف من قبل.

وأصرت «ماي» بعد يومين على الاعتداء الإرهابي الدامي الأخير، الذي وقع السبت الماضي في لندن وأسفر عن سبعة قتلى وعشرات الجرحى، على الإبقاء على موعد الانتخابات أمس، وأعلنت الأحد استئناف الحملة بعد تعليقها ليوم واحد.

وغداة صدمة «بريكست» وبعد استقاله سلفها المحافظ «ديفيد كاميرون»، خلفته ماي في يوليو 2016، بعدما جسدت برأي البريطانيين الشخصية المطمئنة القادرة على قيادة البلاد في عاصفة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعدما خاضت «ماي» بفتور حملة الاستفتاء من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي، رددت مراراً «بريكست يعني بريكست»، مؤكدة بذلك التزامها بالمهمة الموكلة إليها.