بعد الفرار من «داعش».. أوبئة وزواحــف سامة تهاجم نازحي الموصل

خازر (العراق) (أ ف ب)

في مخيم الخازر لنازحي الموصل، جعل لؤي محمد يوسف من صندوق خضار بلاستيكي سريراً لطفلته الرضيعة وعلقه بحبال مربوطة بهيكل خيمته المتواضعة، خوفاً عليها من الأفاعي والعقارب التي تغزو المخيم مع ارتفاع درجات الحرارة.

وارتدت الطفلة سهام البالغة من العمر أربعين يوماً ملابس قطنية تكشف يديها ورجليها. وغفت داخل السرير الذي زينته والدتها بغطاء براق، بينما تزيد أشعة الشمس الحارقة اللهيب داخل الخيمة حيث استحدث لؤي، البالغ من العمر 22 عاماً، فتحة للتهوية.

ويقول الوالد وهو يهز السرير «صنعته لها لأنه ليس بإمكاني شراء سرير»، مضيفاً: «عندما تنام فيه ترتاح وتتوقف عن الصراخ».

وقرر لؤي الذي وصل إلى مخيم الخازر برفقة زوجته وابنته قبل شهر، تعليق السرير بعدما رأى حشرة «حريشة» تقترب من طفلته أثناء نومها على الأرض. ويقول «رفعتها لأنني أخاف عليها من الحشرات الموجودة، ولا تستطيع الحشرة الوصول إليها هنا، لكن على الأرض يمكن أن تلدغها أو تدخل في أذنها وتؤذيها».