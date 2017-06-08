وزير الثقافة السوداني يشيد بمبادرة حاكم الشارقة إنشاء بيوت للشعر

الخرطوم (وام)

أشاد معالي وزير الثقافة السوداني بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القاضية بإنشاء بيوت للشعر تحتضن المبدعين وتسهم في النهوض بالشعر والأدب والثقافة، وتشكل فضاءً ثقافياً يلتقي فيه أرباب الكلمة وسدنة القصيد.

جاء ذلك في كلمة خلال أمسية رمضانية نظمها بيت الشعر بالخرطوم، بحضور معالي اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية السوداني، والبروفيسور أحمد محمد سليمان مدير جامعة الخرطوم، وياسر موسى كيل الجامعة والأمين العام لمجمع اللغة العربية وجمهور غفير من الشعراء والأدباء والمثقفين.

واعتبر الوزير السوداني هذه المبادرة إضافة كبيرة لحركة الثقافة بالبلاد، مشيراً إلى ما أحدثه بيت الشعر في الخرطوم من نقلة للشعر وبروز أسماء كبيرة في مهرجانات الشارقة وملتقياتها باعتباره إنجازاً يحسب للمبادرة، ويواصل بيت الشعر بالخرطوم فعالياته وبرامجه الشهرية تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء بيوت الشعر في مختلف الدول العربية، وتهدف بيوت الشعر إلى استمرار الفعاليات الثقافية ودعم الشعراء ورفد الساحة الثقافية بجديد الشعر والشعراء من قصائد ومواد نقدية شعرية خصوصاً المدن والقرى التي يهتم سكانها بالشعر.