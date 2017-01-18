دراسة: تناول القهوة والشاي يساعد على إطالة العمر

لندن (د ب أ)
خلصت دراسة نشرت نتائجها أمس الثلاثاء إلى أن تناول القهوة والشاي يساعد على إطالة العمر، من خلال تقليل المواد الكيميائية في الدم التي يمكن أن تؤدي لوقوع أزمات قلبية.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية «أن الباحثين في جامعة ستنفورد توصلوا إلى أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي تمنع تراكم المواد الكيميائية، ما يمنع حدوث التهابات في الأوعية الدموية.
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وخلصت الدراسة إلى وجود نسبة كافيين كبيرة في مجرى دم الأشخاص الذين لديهم مواد كيميائية أقل في دمهم. وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتناولون قهوة أكثر من نظرائهم.
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وقال ديفيد فورمان بمعهد المناعة وزرع الأعضاء والعدوى بجامعة ستنفورد «تناول الكافيين مرتبط بإطالة العمر.. والكثير من الدراسات أوضحت هذا الارتباط».