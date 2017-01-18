دراسة: تناول القهوة والشاي يساعد على إطالة العمر

لندن (د ب أ)

خلصت دراسة نشرت نتائجها أمس الثلاثاء إلى أن تناول القهوة والشاي يساعد على إطالة العمر، من خلال تقليل المواد الكيميائية في الدم التي يمكن أن تؤدي لوقوع أزمات قلبية.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية «أن الباحثين في جامعة ستنفورد توصلوا إلى أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي تمنع تراكم المواد الكيميائية، ما يمنع حدوث التهابات في الأوعية الدموية.

ويشار إلى أن الأوعية الدموية الملتهبة تكون أكثر عرضة لتصبح متيبسة، وهو الخطر الذي قد يؤدي لوقوع أزمات قلبية. وقالت الدراسة إن التهاب الأوعية الدموية يلعب دورا هاما في الإصابة بعدة أمراض أخرى.

وخلصت الدراسة إلى وجود نسبة كافيين كبيرة في مجرى دم الأشخاص الذين لديهم مواد كيميائية أقل في دمهم. وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتناولون قهوة أكثر من نظرائهم.

وتوصل الباحثون أيضا إلى أن مادة الثيوبرومين، الموجودة في الشيكولاتة لها تأثير مضاد للالتهاب أيضا.

وقال ديفيد فورمان بمعهد المناعة وزرع الأعضاء والعدوى بجامعة ستنفورد «تناول الكافيين مرتبط بإطالة العمر.. والكثير من الدراسات أوضحت هذا الارتباط».