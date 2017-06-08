  • الجمعة 14 رمضان 1438هـ - 09 يونيو 2017م

رمضان في البلدان
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تاريخ النشر: الجمعة 09 يونيو 2017

جمع غفير من المصلين يؤدون صلاة التراويح في أحد مساجد أفغانستان (أ ف ب)

     
 

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