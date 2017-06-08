رمضان في البلدان

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تاريخ النشر: الجمعة 09 يونيو 2017
جمع غفير من المصلين يؤدون صلاة التراويح في أحد مساجد أفغانستان (أ ف ب)
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