لوفانور.. السهم المنطلق

دبي (الاتحاد)

حينما يتم سرد أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا على دورينا في السنوات الماضية، فإن المولدوفي لوفانور «برازيلي الأصل»، سيكون واحداً منهم بالتأكيد، وهو اللاعب المرشح لإكمال مشواره مع نادي شباب الأهلي دبي، بعد قرار دمج ناديه السابق الشباب ودبي مع الأهلي مؤخراً.

ويعتبر لوفانور من أكثر اللاعبين سرعة، حيث ينطلق كالسهم، وينجح دائماً بترك بصمته، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، ويعتبر خياراً لا يمكن الاستغناء عنه، حيث وصل إلى قمة أدائه وهو بعمر 27 عاماً.

ولد لوفانور في البرازيل، وبدأ بممارسة كرة القدم مع نادي بارانوا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، وذلك عام 2009، ومن هناك انتقل إلى فريق موينوس موسم 2010-2011، ثم وافق على عرض نادي شريف تيراسبول المولودوفي، حيث تألق معه بين عامي 2011 و2014، وخاض 77 مباراة وسجل 40، ونال وقتها الجنسية المولودوفية، حيث مثل المنتخب في أربع مباريات دولية منذ عام 2013، وسجل هدفين، وساهم في صناعة هدف في أول مشاركة له في مباراة ودية أمام ليتوانيا في نوفمبر 2013.

وصل لوفانور إلى الشباب عام 2014، وهناك خاض 67 مباراة في دوري الخليج العربي وسجل 25 هدفاً، إلى جانب دوره في بقية المسابقات، وذلك رغم الموسم الماضي الذي جاء مخيباً للآمال من جميع اللاعبين، فيما يتطلع حالياً لفتح صفحة جديدة الموسم المقبل، والعودة إلى درب التألق الذي اعتدناه عليه سابقاً.