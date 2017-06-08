الهداف المنبوذ!

مورسيا (أ ف ب)

كشف المهاجم الدولي الإسباني دييجو كوستا أنه يريد الرحيل عن تشيلسي بطل إنجلترا، لأن مدرب الفريق الإيطالي انطونيو كونتي لا يريد استمراره مع الفريق، بعد أن دخل معه في أزمة خلال الموسم الماضي، نتيجة لكثرة مشاكل اللاعب.

ولعب كوستا دوراً بارزاً في فوز تشيلسي بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم بتسجيله 22 هدفاً. وأكد كوستا: ليس لدي أي خيار سوى مغادرة تشيلسي بعد أن تم إبلاغي من كونتي أن لا مستقبل لي مع الفريق. وقال كوستا: سأكون صريحاً، تلقيت رسالة من المدرب، كونتي، بأنني لست جزءاً من خططه.

وتابع: حالياً أنا لاعب في تشيلسي لأن لدي عقداً معه، ولكن إذا كان المدرب لا يريدني فحينها يتعين علي المغادرة.

وكان كوستا قال الشهر الماضي، إنه قد يفكر فقط بالانتقال إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي تركه للانضمام إلى تشيلسي في 2014. لكن محكمة التحكيم الرياضي «كاس» رفضت تخفيض عقوبة حرمان أتلتيكو من إجراء التعاقدات من فترتي انتقالات إلى واحدة، كما فعلت مع جاره ريال مدريد، بعد أن فرض الاتحاد الدولي «فيفا» عقوبة عليهما، بسبب مخالفتهما قواعد التعاقد مع اللاعبين القاصرين. ولن يتمكن أتلتيكو بالتالي من ضم أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أي انه يتعين على كوستا انتظار سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2018 للالتحاق بالفريق. ورد كوستا لدى سؤاله عن اتلتيكو مدريد بالقول: لا أدري، مضيفاً: أن أبقى بعيدا عن المباريات 4 أو 5 أشهر أمر صعب. الناس يعرفون أنني احب فريق أتلتيكو، واحب العيش في مدريد، ولكني أريد التفكير بمستقبلي. وأشار إلى أن تشيلسي سيبيعه بسعر اقل من المتوقع بقوله: الأمر الآن اكثر سهولة، فإذا كان المدرب لا يريدني في الفريق، فان تشيلسي سيبيعني، وبسعر مخفض أيضاً.

وذكرت تقارير صحفية الشهر الماضي أن تيانجين كوانجين الصيني قدم عرضاً مغرياً لضم كوستا، يصل إلى 90 مليون يورو، سيتقاضى بموجبه اللاعب 30 مليون يورو دخلاً سنوياً، لكن النادي الصيني نفى ذلك.