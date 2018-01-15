«ذا ‬مـاكجيل ‬إنترناشيونـال ‬ريفيو» الكندية‬: حان الوقت لإدراج ‬قطر ‬بالقائمة الأميركية ‬للدول ‬الراعية ‬للإرهاب

دينا محمود (لندن)

لماذا ‬لا ‬تُدرج ‬قطر ‬على ‬القائمة ‬الأميركية ‬للدول ‬الراعية ‬للإرهاب ‬في ‬العالم ‬بجانب ‬دولة ‬مثل ‬إيران؟.. سؤالٌ ‬تردد ‬صداه ‬بين ‬سطور مقال ‬للكاتب ‬بنيامين ‬ألوي ‬رئيس ‬تحرير ‬الموقع ‬الإلكتروني ‬لصحيفة «ذا ‬ماكجيل ‬إنترناشيونال ‬ريفيو» ‬الكندية ‬المتخصصة ‬في ‬شؤون ‬السياسة ‬الدولية، ‬في ‬سياق ‬تحليله ‬للمفارقة ‬المتمثلة ‬في ‬عدم ‬إدراج ‬النظام ‬الحاكم ‬في ‬الدوحة ‬على ‬هذه ‬القائمة ‬رغم ‬توافر ‬كل ‬الأسباب ‬المُوجبة ‬لذلك.

وفي ‬المقال ‬الذي ‬اختار ‬له ‬الكاتب ‬عنواناً ‬مُفعماً ‬بالسخرية ‬المبطنة ‬يقول: «‬حان ‬الوقت ‬لإلغاء ‬قائمة ‬وزارة ‬الخارجية ‬الأميركية ‬للدول ‬الراعية ‬للإرهاب»‬، ‬وجه ‬ألوي انتقاداتٍ ‬ضمنية ‬لطريقة ‬اختيار ‬واشنطن ‬للبلدان ‬المُدرجة ‬على ‬هذه ‬القائمة، ‬والتي ‬تؤدي ‬لاستثناء ‬نظامٍ ‬مثل ‬النظام ‬القطري، ‬يوفر ‬الدعم ‬المالي ‬للتنظيمات ‬الإرهابية ‬ويوفر ‬المأوى ‬والملاذ ‬لمتشددين ‬وإرهابيين ‬ودعاةٍ ‬للتطرف ‬والكراهية.

واستعرض ‬المعايير ‬التي ‬تقول ‬وزارة ‬الخارجية ‬الأميركية، ‬إنها ‬تعتمدها ‬لإدراج ‬هذه ‬الدولة ‬أو ‬تلك ‬على ‬القائمة ‬السوداء، ‬التي ‬بدأ ‬إصدارها ‬منذ ‬29 ‬ديسمبر ‬عام ‬1979، ‬وضمت ‬حينذاك ‬سوريا ‬والعراق ‬وليبيا ‬بجانب ‬اليمن ‬الجنوبي. وأشار ‬إلى ‬أن ‬الدول ‬المُدرجة ‬على ‬هذه ‬القائمة، ‬وفقاً ‬للتعريف ‬الأميركي، ‬هي ‬تلك ‬التي «‬قدمت ‬مراراً ‬الدعم ‬لأعمال ‬الإرهاب ‬الدولي»‬، ‬قائلاً ‬إن ‬إدراج ‬دولةٍ ‬ما ‬عليها ‬يؤدي ‬تلقائياً ‬إلى ‬اتخاذ ‬عقوباتٍ ‬أحادية ‬حيالها (‬من ‬قبل ‬الولايات ‬المتحدة)‬، ‬بما ‬يشمل ‬حظر ‬صادرات ‬السلاح، ‬ومنع ‬تقديم ‬المساعدات ‬الاقتصادية، ‬وكذلك ‬فرض ‬قيود ‬على ‬كل ‬ما ‬يمكن ‬أن ‬يُستخدم ‬لدعم ‬الإرهاب ‬أو ‬لبناء ‬قدرات ‬هذه ‬الدولة ‬على ‬صعيد ‬التسلح»‬.

واستعرض ‬الكاتب ‬الدول ‬المشمولة ‬بالقائمة ‬الأميركية ‬في ‬الوقت ‬الراهن، ‬وهي ‬إيران ‬والسودان ‬وسوريا ‬وكوريا ‬الشمالية، ‬قائلاً ‬إن ‬بعض ‬هذه ‬الدول «‬يستحق ‬بوضوح ‬هذا ‬التصنيف» ‬كإيران، ‬التي ‬يؤكد ‬ألوي ‬أن ‬علاقاتها ‬مع ‬جماعة ‬إرهابية ‬مثل ‬«حزب ‬الله» ‬اللبناني «‬موثقة ‬جيداً»‬.. ‬ولكنه ‬يتساءل ‬هنا ‬قائلاً «‬ماذا ‬عن ‬الدعم ‬القطري ‬لحماس، ‬وهي ‬تنظيمٌ ‬تعتبره ‬الولايات ‬المتحدة ‬ذا ‬طبيعة ‬إرهابية؟»‬. ‬كما أضاف ‬بالقول ‬إنه ‬إذا ‬كان «‬دعم ‬إيران ‬لـ(حزب ‬الله) ‬كافياً ‬لإدراجها ‬على ‬القائمة، ‬فلماذا ‬لا ‬يُدرج ‬لبنان ‬نفسه ‬لسماحه ‬للحزب ‬بالمشاركة ‬في ‬الحكومة ‬والحصول ‬على ‬حقائب ‬وزارية ‬فيها؟»‬.