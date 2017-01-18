الصين وأميركا لا ترغبان في خوض حرب تجارية

دافوس (وكالات)

حذر الرئيس الصيني شي جين بينج أمس خلال اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، الذي تهيمن عليه مناقشات بشأن تغير الإدارة الأميركية، من أن اندلاع حرب تجارية جديدة لن يكون في صالح أي طرف، وأن الحمائية لن تؤدي لنتيجة. وقال شي جين بينج في خطابه أمام المنتدى السنوي: إن بلاده لن تخفض سعر صرف اليوان أو تبدأ حربا تجارية، مشددا على أن «الدفع لفرض إجراءات حمائية مثل حبس المرء في غرفة مظلمة»، وحث دول العالم على ألا تحمي مصالحها الخاصة على حساب مصالح الآخرين. وقال إن الصين تؤيد إبرام اتفاقات تجارية منفتحة وشفافة ومفيدة لكل الأطراف، ودعا الدول الأخرى لعدم إلقاء اللوم على الآخرين حين تواجه «صعوبات».

ولم يشر الرئيس الصيني بالاسم إلى أميركا أو الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتم تنصيبه يوم الجمعة المقبل، لكن يبدو أن شي جين بينج كان يشير إلى معارضة ترامب لاتفاقات التجارة الحرة الدولية وخططه لمعارضة الصين فيما يتعلق بالمسائل التجارية. وقال الرئيس الصيني «لن يخرج أحد منتصرا من حرب التجارة». وتعهد للمستثمرين الأجانب بأنه «سيعزز حماية حقوق الملكية، والقواعد الثابتة لجعل سوق الصين أكثر شفافية وأفضل تنظيما».

واعترف الرئيس الصيني في خطابه بأن العولمة أسفرت عن تفاوت الدخل، ووقوع مشاكل أخرى. وقال: إنه يجب إدارة العولمة وليس الحط من شأنها. وأضاف: «ليس هناك فائدة من اتهام العولمة الاقتصادية بأنها سبب مشاكل العالم. هذا لن يحل المشاكل». وأبلغ شي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن السعي المفرط وراء الأرباح وليس العولمة هو ما تسبب في الأزمة المالية العالمية.

وفي تلميح غير صريح لترامب، أكد الرئيس الصيني على أهمية اتفاقية باريس للحد من التغير المناخي. وقال شي: إنه «على جميع الموقعين الالتزام بالاتفاقية بدلا من الخروج منها، حيث إن هذه مسؤولية علينا تحملها من أجل الأجيال المستقبلية».