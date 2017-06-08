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تصفيات «مونديال روسيا 2018»

أستراليا تكسب السعودية وتشعل المجموعة الثانية
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تاريخ النشر: الجمعة 09 يونيو 2017

ملبورن (د ب أ)

سقط المنتخب السعودي في فخ الخسارة أمام مضيفه المنتخب الأسترالي 2/ 3 خلال المباراة التي جمعتهما أمس، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. وتقدم تومي يوريتش للمنتخب الأسترالي في الدقيقة السابعة، وتعادل سالم الدوسري للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل ان يضيف تومي يوريتش الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل المنتخب السعودي عن طريق محمد السهلاوي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل توم روجيك الهدف الثالث للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 61. وبهذا الفوز أشعل المنتخب الأسترالي المنافسة على التأهل للمونديال بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع المنتخبين الياباني والسعودي، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، بفارق الأهداف.

بدأ المنتخب الأسترالي المباراة بضغط هجومي مكثف من أجل إحراز هدف مبكر يربك به حسابات المنتخب السعودي، واعتمد المنتخب الأسترالي على الضغط على المنتخب السعودي من وسط ملعبه، وهو ما أحدث حالة من الارتباك في صفوفه وأدى لوقوع أخطاء كثيرة.

وكاد ياسر المسيليم حارس المنتخب السعودي أن يتسبب في دخول مرماه هدفا في الدقيقة الثالثة، عندما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء، وحاول تشتيتها لتصطدم بأحد لاعبي أستراليا لكن الحارس عاد وصحح خطأه.

وفي الدقيقة السابعة أهدى ياسر المسيليم حارس المنتخب السعودي هدفاً للمنتخب الأسترالي، عندما حاول لعب الكرة لكنه سقط لحظة تسديد الكرة لتصل لتومي يوريتش، الذي تسلمها على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسددها إلى داخل المرمى الخالي من حارسه مسجلاً الهدف الأول للمنتخب الأسترالي. حاول المنتخب السعودي بعد الهدف استعادة توازنه ومبادلة المنتخب الأسترالي للهجمات بحثا عن تعديل النتيجة، لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى خاصة وأن المنتخب الأسترالي استطاع فرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب المنتخب السعودي المتمثلة في تيسير الجاسم وسلمان الفرج ومحمد السهلاوي لينحصر اللعب في وسط الملعب. ... المزيد
     
 

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