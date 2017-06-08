السركال مرشح لرئاسة مجلس إدارة «شباب الأهلي - دبي»

دبي (الاتحاد)

علمت «الاتحاد» أن يوسف يعقوب السركال رئيس اتحاد الكرة السابق، من أبرز المرشحين لرئاسة مجلس إدارة نادي «شباب الأهلي - دبي»، بعد قرار الدمج، نظراً لما يملكه من خبرة قيادية كبيرة في المجال الكروي محلياً وقارياً، وقدرته على إدارة شؤون الكيان الرياضي الجديد بنجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة، بالمنافسة على الألقاب والبطولات المحلية والقارية. وسبق للسركال أن ترأس مجلس إدارة نادي الشباب، قبل التدرج في المناصب الكبيرة، سواء على مستوى رئاسة اتحاد الكرة، أم تولي منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي.