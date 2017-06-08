لاعبو «جولف مينا» يزاحمون نجوم جنوب أفريقيا

دبي (الاتحاد)

زاحم لاعبو جولة الجولف في دول مينا، نجوم جنوب أفريقيا على مواقع الصدارة في انطلاق بطولة «ساوث تو إيست تشالينج» للجولف، التي تدشن المحطات الثلاث للمبادرة الإماراتية في جنوب أفريقيا، بدعم وتنظيم هيئة الشيخ مكتوم للجولف.

وتواجد الإنجليزي جيمي إلسون على مقربة من الصدارة حينما حقق 71 ضربة بواقع ضربة واحدة تحت المعدل في الجولة الأولى، بفارق أربع ضربات عن الجنوب أفريقي بريتين ماير متصدر الترتيب برصيد 67 ضربة بواقع 5 ضربات تحت المعدل، علماً أن إلسون حقق المركز الثاني في بطولة رأس الخيمة كلاسيك الموسم الحالي.

كما وجد الإنجليزي كريج هنتون الذي يشارك أيضاً بدعوة من جولة الجولف في دول مينا في هذه البطولة الدولية، ليحقق 72 ضربة بنفس عدد ضربات المعدل، وبرز التشيكي سيريل سوك بمجموع 73 ضربة بواقع ضربة واحدة فوق المعدل.

وتعد هذه البطولة باكورة محطات جولة دول مينا، التي تقام في جنوب أفريقيا بالتعاون مع جولة «صن شاين»، ويشارك فيها 100 لاعب من مختلف الجنسيات منهم 37 لاعباً تمت دعوتهم من المبادرة الإماراتية، على أن تليها بطولة جوهانسبيرج سيتي ماسترز التي تقام من 13 إلى 15 يونيو الجاري، ثم بطولة «ذا رور» من 20 إلى 22 يونيو الجاري.

ونجحت جولة دول مينا، في ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي بعد اعتمادها مانحة لنقاط التصنيف العالمي، لتشكل بوابة للاعبي المنطقة والعرب تحديداً لتطوير مستوياتهم والمنافسة مع لاعبين من مختلف الجنسيات.

وتقدم الإنجليزي جيمي إلسون بالشكر لجولة دول مينا على منحه الفرصة للمشاركة، وقال: قدمت هذه الجولة أسماء حققت نجاحات عالمية منهم مات فيتزباتريك الذي توج العام الماضي بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، وبات لاعباً مؤثراً في الجولة الأوروبية، وهناك العديد من الأمثلة للاعبين تحولوا من الهواية للاحتراف بفضل «جولف مينا»، ومع المشاركة في هذه البطولات فإنها تفتح لنا آفاقاً واسعة وتجعلنا نحرص سنوياً على المشاركة فيها والتنافس على ألقابها وحصد النقاط الدولية.