جولدن ستايت.. معركة استعادة اللقب

كليفلاند (أ ف ب)

بات جولدن ستايت ووريرز على بعد فوز واحد من استعادة اللقب بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي عندما هزمه 118-113 في السلسلة النهائية من البطولة.

وهو النهائي الثالث على التوالي بين الفريقين فتوج جولدن ستايت في المرة الأولى (2015)، وتقدم في الثانية 3-1 قبل أن يفقد اللقب لصالح منافسه الذي فاز في المباريات الثلاث الأخيرة في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الدوري.

وكان نجم كليفلاند «الملك» ليبرون حيمس ورفاقه على وشك تحقيق الفوز الأول على أرضهم بعد أن تقدموا في نهاية الربع الثالث بفارق خمس نقاط 94-89 (الربع الأول 32-39 والثاني 29-28 والثالث 33-22) بعد صحوة كبيرة من كايري ايرفينج الذي كان شبه غائب عن الأجواء في المباراتين السابقين، وسجل في هذا الربع نصف نقاط فريقه (16 نقطة).

وظل كليفلاند متقدماَ بفارق ست نقاط حتى قبل ثلاث دقائق من النهاية (113-107)، لكن كيفن دورانت الذي سجل ثلاثية قبل 45 ثانية من النهاية، وستيفن كوري استغلا انخفاض اللياقة البدنية والتركيز الذهني لدى لاعبي المنافس وتكفلا بتسجيل النقاط الـ11 الأخيرة لجولدن وبالتالي تأمين الفوز الثالث توالياً.