«مرسيدس» يسعى لوقف زحف «فيراري» في جائزة كندا

مونتريال (أ ف ب)

يترقب عشاق سباقات السيارات الفورمولا -1، جائزة كندا الكبرى المرحلة السابعة من بطولة العالم، بعد غدٍ للتعرف على مدى قدرة المتسابق البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) على تضيق الفارق مع منافسة الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) الذي وسع الفارق إلى 25 نقطة بفوزه بجائزة مونتي كارلو، حيث من المقرر أن تقام التجارب الرسمية السبت والسباق الرئيسي الأحد.

ويتعين على فريق مرسيدس بطل العالم معالجة مشكلاته في الإطارات، غير المبررة راهناً، لإيقاف المد المتواصل لفيراري، وقال النمساوي توتو ولف، مدير مرسيدس بطلة العالم في المواسم الثلاثة الماضية، بعد تتويج الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) في سباق مونتي كارلو الأخير «هذا مؤلم لكننا لم نعد بعد المرشحين في هذه البطولة».

وكان فيتل منح فيراري فوزها الأول في مونتي كارلو منذ 16 عاماً، على حساب زميله الفنلندي كيمي رايكونن، ليوسع الفارق في ترتيب بطولة العالم للسائقين، إذ بات في حوزته 129 نقطة، مقابل 104 للبريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس).

وفرضت فيراري هيمنتها في مونتي كارلو، وحققت ثنائيتها الأولى لها منذ سباق الجائزة الكبرى لألمانيا 2010، بتفوق واضح على فريق مرسيدس، إذ في إزاء ثنائية الفريق الإيطالي، اكتفى الفريق الألماني بالمركزين الرابع والسابع، فحل في الأول سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس خلف سائق ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو الثالث، بينما اكتفى البريطاني لويس هاميلتون بالمركز السابع بعدما انطلق من المركز الثالث عشر.