«الخليج الأول» يعلن نتيجة مؤشر «انطباع أصحاب الثروات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك الخليج الأول، النتيجة الأولى لـ«مؤشر انطباع أصحاب الثروات» والتي بلغت 1017.41 لشهر يناير 2017، حيث أظهرت تفاؤلاً حذراً لدى المستثمرين في الإمارات، وذلك مع استقرار الأسعار النفط الخام ومواصلة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة مدفوعاً بزيادة إشغال الغرف، إضافة إلى زيادة في مؤشر «مديري المشتريات».

وجاء هذا الإعلان خلال فعالية أُقيمت بحضور أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، هناء الرستماني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج الأول ومفضل كاجيجي، رئيس إدارة الثروات العالمية والخدمات المصرفية لأصحاب الثروات في بنك الخليج الأول في مبنى الخليج الأول خلف منتزه خليفة في أبوظبي.

واستندت نتيجة المؤشر على وجهات نظر لجنة تضم نخبة من رواد الفكر في هذا المجال، ويشكلون مجلس «مؤشر انطباع أصحاب الثروات» الذي يتألف من الخبراء والأثرياء بنسبة (60%). واعتمدت الدراسة على ثلاثة مجالات رئيسة شملت التفاؤل الذي يشهده سوق الإمارات وتوقعات النمو في المجالات ذات العلاقة والخيارات الاستثمارية الشخصية، وتجمع هذه الدراسة ما بين المؤشرات الرئيسة للسوق كالناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشرات الأسهم وأسعار السلع الأساسية إلى جانب المؤشرات لكل قطاع بما في ذلك القطاع العقاري، والسياحة والتجارة، والتي تمثل ما نسبته (40%).

وكان قد تم الإعلان عن إطلاق المؤشر، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر الاستثمار السنوي الرابع للبنك في نوفمبر الماضي، وذلك بهدف قياس الانطباع السائد لدى المستثمرين الأثرياء في سوق الإمارات من منظورهم الشخصي والعملي، ويمثل مؤشراً لانطباعهم العام عن السوق، بناءً على العوامل الأساسية والاقتصادية الراهنة.

وفي هذا الصدد، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «تعتبر إدارة الثروات عنصراً حيوياً ومكملاً لبنك الخليج الأول، حيث تواصل مكانتها كجزء مهم من أعمالنا خلال مرحلة انتقالنا إلى بنك جديد. ونحن فخورون بالشوط الطويل الذي قطعناه في مجال خدمات الثروات وإنشاء مؤشر يوفر مرجعاً مهماً للمستثمرين وأصحاب الثروات والقطاع الاستثماري في الإمارات. ويعكس إنجازنا هذا مكانتنا القوية والرائدة والقدرة التي يتمتع بها بنك محلي في توفير خدمات فريدة من نوعها ومبتكرة لإدارة الثروات، كما يضع أيضاً بصمة جديدة في مسيرتنا نحو توفير واحدة من أفضل خدمات إدارة الثروات على مستوى دولة الإمارات».

ومن جهتها، قالت هناء الرستماني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج الأول: «نفتخر بالإعلان عن أول نتيجة شهرية لــ’مؤشر انطباع أصحاب الثروات‘، والتي تظهر تفاؤلاً حذراً بين المستثمرين ومجتمع الأعمال لشهر يناير 2017 وذلك في ظل النمو المستمر الذي يشهده قطاعا السياحة والصناعة ومع توقعات ارتفاع أسعار النفط. ويعتبر ’مؤشر انطباع أصحاب الثروات‘ أداة قيمة توفر معلومات مهمة عن وجهات نظر الرواد في هذا المجال وظروف السوق المتغيرة، حيث يسعدنا تقديم هذا المؤشر لأول مرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإضافته إلى سجل إنجازات البنك الحافل».