عجمان (الاتحاد)

يسدل الستار مساء اليوم عن مباريات دور الـ16 من بطولة الشيخ حميد بن عمار الرمضانية الرابعة التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بملاعب الجمعية في مشيرف، وتستمر حتى 20 رمضان.

وتقام الليلة 4 مباريات، تبدأ من العاشرة والنصف مساء بلقاء ايس ايج بطل المجموعة الخامسة والتنافس ثاني المجموعة الثامنة، شباب أفريقيا بطل المجموعة السادسة ويوفنتوس ثاني المجموعة السابعة، أكاديمية صقر بطل المجموعة السابعة وأدنوك للتوزيع «أ»، أف 3 بطل المجموعة الثامنة وبرشلونة ثاني المجموعة الخامسة.

في الوقت الذي نجحت 4 فرق في التأهل لدور الستة عشر من البطولة في الجولة الأخيرة من الدور الأول وهي فرق فرق أكاديمية صقر ويوفنتوس واف 3 والتنافس.

وجاء تأهل أكاديمية صقر بالعلامة الكاملة «9 نقاط» بعد فوزه الكبير على عجمان يونايتد 4-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أول من أمس ضمن المجموعة السابعة فيما فاز يوفنتوس على الإدارة العامة للدفاع المدني 5-2، ليقفز يوفنتوس للمركز الثاني برصيد 6 نقاط وودع فريقا عجمان يونايتد والدفاع المدني البطولة.

وفي المجموعة الثامنة، حصد اف 3 العلامة الكاملة أيضا بفوزه في ثالث مبارياته على الجسور لتجارة مواد البناء 5-2 فيما حقق التنافس فوزاً كاسحاً على الريان بنتيجة 10-0 ليحتل التنافس المركز الثاني برصيد 6 نقاط وودع فريقا الجسور والريان البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 32 فريقاً تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي، ويدير مباريات البطولة حكام من اتحاد كرة القدم وتم رفع جوائز نسخة هذا العام، حيث ينال البطل 40 ألف درهم، والثاني 30 ألفاً والثالث 20 ألفاً، والرابع 10 آلاف درهم، كما تم رصد جوائز تقديرية وعينية لأفضل اللاعبين، وإداري ومدرب، والفريق المثالي.