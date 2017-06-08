«التلفزيون 2» يحقق الفوز الأكبر بـ 13 هدفاً

أبوظبي(الاتحاد)
سطر فريق دائرة التلفزيون 2 ، انتصاراً عريضاً على دائرة الخدمات المساندة 2 وبنتيجة «13-2»، في رابع جولات بطولة الخير الرمضانية التي تنظمها أبوظبي للإعلام، ليرافق فريق مؤسسة لايف 2 إلى نصف نهائي البطولة، بعدما تخطى الأخير عقبة فريق دائرة المالية بنتيجة 4-،0 وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة وقبل جولة واحدة على ختام الدور الأول.
وبات جدول الترتيب العام لفرق المجموعة الثانية يشير إلى صدارة ثنائية لفريقي دائرة التلفزيون 2 ومؤسسة لايف 2 برصيد 9 نقاط لكل فريق، فيما استقر فريق دائرة المالية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، حيث أنهى الأخير مواجهاته في البطولة، ليحل خلفه فريقا دائرة التحرير والنشر ودائرة الخدمات المساندة 2 في المركز الأخير بلا نقاط.
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وينتظر أن تخضع الفرق المتأهلة الأربعة إلى الراحة اليوم وغداً، قبل أن تقام الأحد مواجهتا الدور نصف النهائي، ومواجهة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية على لقب البطولة الثلاثاء المقبل.