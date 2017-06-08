«التلفزيون 2» يحقق الفوز الأكبر بـ 13 هدفاً

أبوظبي(الاتحاد)

سطر فريق دائرة التلفزيون 2 ، انتصاراً عريضاً على دائرة الخدمات المساندة 2 وبنتيجة «13-2»، في رابع جولات بطولة الخير الرمضانية التي تنظمها أبوظبي للإعلام، ليرافق فريق مؤسسة لايف 2 إلى نصف نهائي البطولة، بعدما تخطى الأخير عقبة فريق دائرة المالية بنتيجة 4-،0 وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة وقبل جولة واحدة على ختام الدور الأول.

وبات جدول الترتيب العام لفرق المجموعة الثانية يشير إلى صدارة ثنائية لفريقي دائرة التلفزيون 2 ومؤسسة لايف 2 برصيد 9 نقاط لكل فريق، فيما استقر فريق دائرة المالية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، حيث أنهى الأخير مواجهاته في البطولة، ليحل خلفه فريقا دائرة التحرير والنشر ودائرة الخدمات المساندة 2 في المركز الأخير بلا نقاط.

وعلى صعيد المجموعة الأولى، فقد شهدت الجولة الرابعة فوزاً صعباً لمؤسسة لايف 1 على مؤسسة أدفانس بنتيجة 1-0 وفوز شركة المتحدة للطباعة والنشر على دائرة التلفزيون 1 بالانسحاب، واعتبر فائزاً بنتيجة 3-0، ليشير جدول ترتيب المجموعة الأولى مع ختام الجولة الرابعة إلى صدارة دائرة الخدمات المساندة برصيد 9 نقاط، فيما حل خلفه مؤسسة لايف 1 برصيد 6 نقاط، ثم مؤسسة أدفانس في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليستقر في المركز الرابع فريق شركة المتحدة للطباعة والنشر برصيد 3 نقاط وحل في المركز الأخير فريق دائرة التلفزيون 1 برصيد نقطة واحدة.

وينتظر أن تخضع الفرق المتأهلة الأربعة إلى الراحة اليوم وغداً، قبل أن تقام الأحد مواجهتا الدور نصف النهائي، ومواجهة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية على لقب البطولة الثلاثاء المقبل.