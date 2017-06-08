الوطنية ورويال إلى نصف نهائي «الشارقة الرياضية»

عماد النمر (الشارقة)

حقق فريق الوطنية فوزاً عريضاً على منافسه فريق العالمي بثمانية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الدور ربع النهائي لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية المقامة بصالة نادي الشارقة الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، كما واصل «حامل اللقب» فريق رويال رحلته للدفاع عن اللقب، وأطاح فريق سبورت فور أول خارج البطولة بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة.

وشهد اليوم التاسع من البطولة حضور ضيوف شرف البطولة نجوم نادي الوحدة محمد برغش، وسلطان الغافري، وحارس المرمى علي الحوسني، إلى جانب مذيعي نشرات الأخبار بقناة الشارقة الأولى، وحشد كبير من الجماهير ملأت مدرجات صالة المباريات.

وتحصل الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي على راحة اليوم على أن تستأنف البطولة غداً بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين الوطنية والفائز من الإمبراطور وأكسترا، والثانية تجمع حامل اللقب فريق رويال مع الفائز من الجوارح والعميد.

وبالعودة للتفاصيل كشر فريق الوطنية عن أنيابه، وأبدع في لقائه أمام فريق العالمي، وفي الثواني الأولى من المباراة سجل الإسباني كاماتشو أول أهداف المباراة من تسديدة صاروخية، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني بعدها بدقيقتين، ويضيف عمر عبد الله صالح الهدف الثالث، ويتألق الثلاثي كاماتشو وأحمد عبد القادر وعبد الله صالح ويمتعوا الحضور بمهاراتهم الفنية، وينجح كاماتشو في تسجيل الهدف الرابع لفريقه، وسط محاولات مضنية في العالمي لتحسين النتيجة، ويكرر كاماتشو زياراته للشباك بالهدف الشخصي الرابع له «سوبرهاتريك» والخامس لفريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم الوطنية بخماسية دون رد، وانفتحت شهية الفريق في الشوط الثاني، ليضيف محمد كرمستجي الهدف السادس، يتبعه أحمد عبد الله صالح بالهدف السابع، ويسجل يوسف حسن هدف الشرف لفريق العالمي، ويختتم عبد الله كرمستجي الهدف الثامن لينتهي اللقاء بفوز الوطنية بثمانية أهداف مقابل هدف.

وفي اللقاء الثاني حافظ فريق رويال حامل اللقب على حظوظه في الوصول للمباراة النهائية بعد تغلبه على الفريق المكافح سبورت فور أول، بثلاثة أهداف دون رد، ووسط ندية كبيرة بين الفريقين تواصلت مجريات المباراة التي لم تفصح عن أسرارها طوال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، واستمرت نفس المحاولات لمدة عشر دقائق من الشوط الثاني، حتى فك اللاعب البرازيلي اليكس ديز طلاسم اللقاء بكرة صاروخية سكنت شباك سبورت فور أول مسجلا الهدف الأول لرويال، وبعدها بدقيقة واحدة يضيف أحمد يوسف الهدف الثاني، بعدها أحكم الرويال سيطرته على مجريات اللقاء ، رغم المحاولات القوية لمنافسه في تقليص النتيجة، وينجح محمد الملا في تسجل الهدف الثالث لفريقه، لينتهي اللقاء بفوز رويال بثلاثية دون مقابل لسبورت فور أول.