بطل يد «السيدات» يدافع عن اللقب أمام دار الزين

العين(الاتحاد)

يدشن فريق سعيد بن طحنون لسيدات كرة اليد، بقيادة المدربة المصرية هبة علي، مشواره اليوم بمواجهة فريق دار الزين بقيادة المدربة ليلى محمد، على الصالة الرياضية بنادي أصحاب الهمم في بداية رحلة الدفاع عن اللقب، ضمن بطولة العين التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 8 فرق تتنافس على لقب النسخة الثانية، والتي يمثلها نخبة من اللاعبات من بنات الإمارات والعديد من المحترفات من الجنسيات العربية والخليجية.

وتجمع في المباراة الثانية لحساب المجموعة الثانية فريق بي إتش دي بقيادة المدرب التونسي نور الدين، وفريق زايد الخير بقيادة المدرب محمود حمدي، في أول ظهور للفريق بالبطولة.

من جانب آخر، أقام الأمير وليد بن سعود آل سعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «إدراك»، الراعي الرسمي لفريق الشيخ سعيد بن طحنون لسيدات اليد، أمس الأول، حفل عشاء للفريق بحضور تامر إسماعيل المدير التنفيذي لشركة ثري سكستي، وبحضور نسرين بن درويش رئيس لجنة بطولة كرة اليد، والمدربة هبة علي وجميع لاعبات الفريق.

ونقل تامر تحيات الأمير وليد بن سعود لقيادة الفريق واللاعبات، وتمنى لهن النجاح والتوفيق في هذه البطولة الكبيرة، ووجه الشكر إلى معالي الشيخ سعيد بن طحنون لمنحة الثقة لرعاية الفريق.

بدورها، وجهت نسرين بن درويش الشكر إلى الأمير وليد بن سعود آل سعود على رعايته للفريق، والتي تعكس اهتمامه ودعمه للرياضة والرياضين، وأكدت أن هذه الرعاية تمثل حافزاً للفريق بتمثيل مشرف لعناصر الفريق في البطولة.

ونقلت لراعي الفريق شكر وتحيات معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان على هذه الرعاية، والتي تمنح البطولة مزيداً من النجاحات التي ننشدها جميعاً.