«دبي» بطل «أصحاب الهمم» للبولينج في «العين الرمضانية»

العين(الاتحاد)

توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، راعي بطولة العين الرمضانية، مساء أمس الأول بفندق رمال العين، الفائزين في منافسات البولينج لأصحاب الهمم، حيث حصد نادي دبي لأصحاب الهمم المركزين الأول والثاني، ونال الميداليتين الذهبية والفضية في زوجي الإعاقة السمعية، بينما نال نادي العين المركز الثالث، وذلك في حضور الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

من ناحية أخرى، تأهلت فرق الجالية المصرية والحزم من المجموعة الأولى ومزيد وفيرليس فوت من المجموعة الثانية إلى دور الـ 16 في سباعيات كرة القدم للرجال بعد أن تخطوا الدور التمهيدي بنجاح، وأسفرت نتائج أمس الأول عن الخسارة الأولى لفريق الجالية المصرية 1 - 3 أمام الاتحاد في المجموعة الأولي، ولم تؤثر هذه الخسارة على موقفه في الصعود بعد فوزه في المباراتين السابقتين.

أما الاتحاد، فقد ودع البطولة بذكرى جميلة وأداء قوي، وسجل له محمد خصيب ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 8، و12 و18، فيما أحرز هدف الجالية المصرية الوحيد أحمد سرية قبل النهاية بدقيتين.

أدار المباراة أحمد مصبح وعلي شملان.