الوصل يقسو على «هلثي سبورت» في «صالات ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

شهدت منافسات اليوم الثاني من مسابقة كرة الصالات بدورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، 24 هدفاً في 3 مباريات ليرفع عدد الأهداف إلى 46 هدفاً في أول 6 مباريات من الدور التمهيدي للبطولة، بعدما شهدت الجولة الأولى 22 هدفاً.

وأسفرت مباريات أمس الأول عن فوز الوصل على فريق هلثي سبورت 6-2 في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، فيما نجح فريق مركز كواترو في تجديد أمله في التأهل للدور الثاني بعدما فاز على فريق البحري سبورت 2 بنتيجة 3-2 في الثواني الأخيرة، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، وينتظر لقاء البحري سبورت 2 والجوارح الذي يحدد مصيره في التأهل من عدمه، وفي المباراة الأخيرة في السهرة الكروية نجح فريق العاصفة من العودة لأجواء البطولة وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق الطاهر، وحقق الفوز على فريق ليدر سبورت بنتيجة 6-5 ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

في الوقت نفسه يسدل الستار مساء اليوم عن مباريات الدور الأول، حيث تحدد الجولة الأخيرة مصير الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي وترتيب المجموعات، ويلتقي الطاهر مع ليدر سبورت بالمجموعة الثانية، وزاجل مع الإمبراطور بالمجموعة الثالثة، وهلثي سبورت مع أكاديمية سبورت فور أول.

أما عن تفاصيل مباريات أمس الأول، فقد استهل الوصل مشواره في البطولة بفوز كبير على هلثي سبورت 6-2 في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، وتمكن طارق عبد الله، من افتتاح التسجيل للوصل بعد دقيقتين من التسجيل، واستغل الإسباني باريش ماركوب خطأ دفاعيا وسجل هدف التعادل، في مرمى الوصل، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.