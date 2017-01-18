عمليات شراء تدعم تماسك الأسواق بالمنطقة الخضراء

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قادت عمليات شراء تركزت على أسهم منتقاة، أسواق المال المحلية إلى التماسك في المنطقة الخضراء، رغم عمليات جني الأرباح، وشهدت أسهم uv] مضاربات قوية, بينما استمرت السيولة مرتفعة, وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 1,36 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الخضراء عند مستوى 4663 نقطة مرتفعاً بنسبة 0,21% مقارنةً مع مستوى الإغلاق ليوم أول من أمس.

وسجلت التداولات في سوق العاصمة أبوظبي قيمة إجمالية بلغت 319 مليون درهم، تم تنفيذها نتيجة إبرام 2585 صفقة على أسهم 27 شركة مدرجة بالسوق، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 8 شركات واستقرار 11 شركة بينما تراجعت أسعار الإغلاق لـ8 شركات أخرى مقارنةً مع أسعار الإغلاق الرسمية ليوم أول من أمس.

وتركزت التداولات على أسهم عدد من الشركات تقدمها بنك أبوظبي الوطني الذي استحوذت التداولات على اسمه على 64 مليون درهم تقريباً وأغلق السهم عند مستوى 10,5 درهم، تلته التداولات على أسهم شركة «أسماك»، التي بلغت قيمة التداولات على أسهما نحو 42 مليون درهم وأغلق سعر السهم على مستوى 4,2 درهم، ويشار إلى أن أسهم هذه الشركة تحظى بقيمة عالية من التداولات منذ عدة جلسات بعد تردد أنباء عن دخول إحدى الشركات الاستثمارية للاستحواذ على حصة من أسهمها، الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة المضاربات على سهم الشركة، وشهدت جلسة أمس عمليات جني أرباح على السهم دفعته للانخفاض نحو 7,5٪ خلال جلسة واحدة.