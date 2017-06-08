300 لاعب في جو جيتسو «أولمبياد الضباط»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة الجو جيتسو للمحترفين من دون البدلة في الخيمة الرياضية ضمن أولمبياد الضباط الرمضاني بدورته الـ 21 المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي ضباط القوات المسلحة، ويشارك في البطولة 300 لاعب من أبرز نجوم اللعبة في الإمارات و20 دولة.

تنظم البطولة تحت مظلة اتحاد اللعبة، وتقام من دون بدلة على مدار يومين، حيث خصص اليوم الأول لفئة الناشئين والشباب والكبار والأساتذة للحزام الأبيض والأزرق، وتختتم غدا بمنافسات الكبار والأساتذة في الحزام البنفسجي والبني والأسود.

وتشرف على البطولة لجنة أدارية وفنية من الاتحاد برئاسة عبدالله الزعابي وعضوية عبدالله الشيباني وياسر القبيسي، وتدار المنافسات بطاقم تحكيم من الاتحاد يعتمد القانون الدولي للعبة بحكام محليين من جنسيات مختلفة.

وتعد الجو جيتسو الرياضة الأولى في الدولة من حيث الانتشار الواسع والتطور المذهل الذي صاحب اللعبة في كل المجالات الإدارية والفنية، إذ أصبحت أبوظبي مقرا للاتحادين الآسيوي والعالمي، مما أهلها لتكون عاصمة الجو جيتسو في العالم، وذلك بفضل اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما كان له أثر واضح في المكانة المهمة التي حققتها هذه الرياضة في زمن قياسي.