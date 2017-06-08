واردات الخام الصينية ترتفع في مايو

بكين (رويترز)

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام لثاني أعلى مستوى على الإطلاق في مايو، مما يجعل الصين أكبر مشتر في العالم خلال الشهر، في ظل مخاوف بشأن تقليص إمدادات الخام إلى آسيا وتمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس آذار العام المقبل.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين استوردت 37.2 مليون طن أو 8.76 مليون برميل يومياً من النفط الخام في الشهر الماضي بزيادة 15 بالمئة على أساس سنوي وبنحو 8 بالمئة، مقارنة مع أبريل نيسان.

وأظهرت حسابات رويترز التي استندت إلى البيانات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن هذا المستوى يقارن مع متوسط شحنات إلى الولايات المتحدة في مايو أيار بلغ 8.12 مليون برميل يومياً. وأشارت بيانات الجمارك إلى أنه منذ بداية العام وحتى نهاية مايو زادت واردات الخام بأكثر من 13 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 176.3 مليون طن أو 8.52 مليون برميل يومياً.

غير أن محللين وتجار قالوا إن من المتوقع أن تقلص شركات التكرير الخاصة استهلاكها في الشهرين المقبلين على الأقل، بسبب زيادة تخمة الوقود المحلي. وانخفضت واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم من 9.2 مليون برميل يومياً في مارس آذار إلى 8.4 مليون برميل يومياً في أبريل. وزادت صادرات الصين من المنتجات المكررة ستة بالمئة في مايو أيار إلى 4.03 مليون طن، حيث باعت شركات التكرير الحكومية المزيد من المنتجات للخارج في مسعى لتقليص فائض المعروض المحلي.