«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في مايو

روما (رويترز)
قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مايو، مقارنة بالشهر السابق، بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض، وإن فاتورة واردات الغذاء العالمية ستقفز في العام الحالي.
وقالت المنظمة إن صعود تكاليف جميع السلع الغذائية، باستثناء السكر، رفع الأسعار في الأسواق العالمية عشرة بالمئة على أساس سنوي.
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وسيعني هذا زيادة 10.6 بالمئة على فاتورة واردات 2016، رغم الاستقرار واسع النطاق في الأسواق الذي يدعمه وفرة إمدادات القمح والذرة ومنتجات البذور الزيتية.
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وسجل مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر 172.6 نقطة في مايو أيار، بزيادة 2.2 بالمئة عن أبريل. وعدلت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2017 إلى 2.594 مليار طن بانخفاض 0.5 بالمئة على أساس سنوي. ومن المتوقع انخفاض إنتاج القمح العالمي 2.2 بالمئة، بعد محصول قياسي في العام الماضي.