«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في مايو

روما (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مايو، مقارنة بالشهر السابق، بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض، وإن فاتورة واردات الغذاء العالمية ستقفز في العام الحالي.

وقالت المنظمة إن صعود تكاليف جميع السلع الغذائية، باستثناء السكر، رفع الأسعار في الأسواق العالمية عشرة بالمئة على أساس سنوي.

وأضافت أن زيادة تكاليف الشحن وأحجام الاستيراد ستدفع تكلفة استيراد الغذاء العالمية لأكثر من 1.3 تريليون دولار في 2017.

وسيعني هذا زيادة 10.6 بالمئة على فاتورة واردات 2016، رغم الاستقرار واسع النطاق في الأسواق الذي يدعمه وفرة إمدادات القمح والذرة ومنتجات البذور الزيتية.

وتواجه الدول الفقيرة التي تعتمد على الواردات لتغطية احتياجاتها الغذائية وجزء من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء، زيادة أسرع في تكلفة الواردات، حيث تشتري المزيد من اللحوم والسكر ومنتجات الألبان والبذور الزيتية.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر 172.6 نقطة في مايو أيار، بزيادة 2.2 بالمئة عن أبريل. وعدلت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2017 إلى 2.594 مليار طن بانخفاض 0.5 بالمئة على أساس سنوي. ومن المتوقع انخفاض إنتاج القمح العالمي 2.2 بالمئة، بعد محصول قياسي في العام الماضي.