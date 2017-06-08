تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى %29.7

القاهرة (رويترز)
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الخميس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 29.7 % في مايو وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر. وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5% في أبريل مقارنة مع نحو 19.4%في نوفمبر و13.6% في أكتوبر. وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز «انظر إلى وتيرة التضخم الشهرية ستجدها مستقرة ولم تتراجع مثل الرقم القياسي». التأثير كله محاسبي (فقط) بسبب سنة الأساس.
|
|