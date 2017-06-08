تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى %29.7

القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الخميس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬29.7‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬% في مايو وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر. وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5% في أبريل مقارنة مع نحو 19.4%في نوفمبر و13.6% في أكتوبر. وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز «انظر إلى وتيرة التضخم الشهرية ستجدها مستقرة ولم تتراجع مثل الرقم القياسي». التأثير كله محاسبي (فقط) بسبب سنة الأساس.

الأسعار لم تنخفض في الأسواق، وعلى أساس شهري استقرت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن عند 1.7% وهو نفس مستوى أبريل الذي شهد تراجعاً من اثنين بالمئة في مارس ومقابل 2.6 بالمئة في فبراير و4.07 بالمئة في يناير. وأوضح بيان صحفي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار الخضراوات ارتفعت في مايو أيار بنسبة 44.6 بالمئة على أساس سنوي واللحوم والدواجن 38 بالمئة والفاكهة 42.9 بالمئة. كما ارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية 55.2 بالمئة والحبوب والخبز 31.9 بالمئة والألبان والجبن والبيض 40.5 بالمئة والأسماك والمأكولات 55.9 بالمئة وفقا للبيان.