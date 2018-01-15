«الشرعية» تحرر مواقع استراتيجية في البيضاء وصعدة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي المزيد من الانتصارات، أمس، بتحريرها مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظتي البيضاء وصعدة، وأكدت مصادر ميدانية مقتل 56 حوثياً على الأقل بمعارك البيضاء وصعدة وتعز وحجة، وأشارت إلى تدمير الغارات الجوية لـ«التحالف» أهدافاً استراتيجية للميليشيات في كل من «حيس» في محافظة الحديدة و«صرواح» في محافظة مأرب.

وقال الجيش اليمني في بيان، إن قواته مسنودة بجماعات المقاومة الشعبية وطيران التحالف حررت صباحاً جبل «مركوزة» الاستراتيجي في مدينة ناطع شمال غرب البيضاء، مشيراً إلى أن الجبل المحرر يطل على منطقة «فضحة» التابعة لمدينة الملاجم وسط المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري ميداني قوله، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير جبل مركوزة ومواقع باعرف والكتاف والنشيف بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وعدد من الجرحى، إضافة إلى أسر العديد من العناصر وفرار آخرين باتجاه «فضحة» التي أكد قيادي ميداني في المقاومة محاصرتها بشكل كامل.

وتتجه قوات الجيش والمقاومة صوب مديرية الملاجم بعد تحريرها جبل مركوزة، والتمكن من قطع خطوط إمداد الميليشيات التي ذهبت باتجاه عقبة القنذع بمديرية نعمان.