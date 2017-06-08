4.1 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، نحو 4.1 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.7 مليار درهم من خلال 264 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 667 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 160 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و507 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 700 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة أم رمول تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 64 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.7 مليار درهم منها 95 رهن أراض بقيمة 2.4 مليار درهم و169 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 1.1 مليار درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 173 مليون درهم.